同班Friend飲咖啡！馬浚偉疫下驚約唔到人

一向熱愛咖啡文化的馬浚偉首度自家製作兼任主持的訪談節目《緣來自咖啡》，訪談嘉賓包括黎瑞恩、張衞健、劉心悠、周慧敏等。

馬浚偉坦言這是他第一次大膽嘗試，與嘉賓透過品嘗咖啡，一同分享人生經歷，節目成功出街，他非常感恩：「拍攝期間已不斷有查詢會在哪一個平台播出，雖然現今流行不同的OTT平台，坊間湧現很多自家製節目，但我始終出身TVB，受其薰陶，對製作會有一定特色，睇法未必跟一般OTT平台嘅節目相同，期間亦與不同電視台接洽和溝通，亦有不少平台對節目表示非常欣賞，而我也增長不少知識，整個拍攝過程學到好多嘢。」

節目最終落戶TVB，是緣分也是情意結，馬仔2012年離巢，但彼此一直保持良好關係，坦言他多位恩師、師傅都在TVB，這些年也返娘家拍了《守業者》及《宮心計2深宮計》兩個劇，今次有所不同，以製作人身份與TVB合作，對他而言有多重意義！

談到嘉賓陣容，他謂：「今次合共邀請了15位嘉賓亮相，非常感謝他們，其實我一直邀約好多朋友，不過因疫情或時間關係，未能即時應允，我會繼續努力拍第二輯、第三輯，心目中有很多演藝界、政商界好友在邀請之列，都要搵他們「飲咖啡」！」