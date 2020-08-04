【視后有工開】李佳芯被外判　解凍拍劇做人難

37歲李佳芯（Ali）於2018年憑無綫劇《BB來了》初嘗「視后」滋味，成為當家花旦，不過大好前程卻於去年疑因發表政治立場，以及在社交平台留下帶有隱喻的字句，因而傳出遭內地封殺及被無綫雪藏，其後連續四套劇包括《BB大晒》、《踩過界2》《白色強人2》和《兒科醫生》均被易角，其他工作及代言亦全面叫停，白白呆等半年的她，終於運到出生天！

演技考牌之作

最近Ali參演熱播劇《殺手》，猶幸角色討好未見惹負評，無綫試水溫成功，終於將她解禁，安排演出外判劇《智能愛（AI）人》，此劇由資深製作人陳翹英負責編審和監製，預計25集、8月中開拍，Ali飾演AI機械人，與陸永和馮盈盈發生三角戀。以演技見稱的Ali，今次挑戰高難度機械人角色，而陳翹英要求演繹機械人由零表情到程式預設下配合人類的喜好而討人歡心，所以既要有開心表情，但又不能太人性化，要游走在冷靜與熱情之間，認真是Ali考牌之作！而她日前更在社交平台坦言期待演出此劇，又與粉絲分享她在劇中演機械人的故事內容。

據陳翹英稱《智》劇一直意屬Ali演出，對有關其政治言論導致雪藏及被飛四劇一事，他認為藝人和製作人都不應有立場，做好自己本分便可以，並笑說：「佢嘅不幸係我嘅幸運！因為佢拍唔成以上劇集，留到依家復出就可以接我個劇。」他對Ali演機械人絕對有信心：「佢好有天分，講少少戲軌就明，係好好嘅創作型演員，其實幾難演㗎！冰冷又唔得，因為AI設計出嚟係令人類開心，但又唔可以太似人類。」

與馮盈盈爭仔

至於另一位女主角馮盈盈亦很有潛質，因為愛其夠放的演繹，與機械人Ali爭陸永，相信很有火花！而另一位令人期待的角色，則是演慣綜藝司儀的麥美恩，她與Ali有一段「姊妹情」，其大笑姑婆的喜感將帶出喜劇效果。

對於跟視后Ali合作演出，盈盈昨日回覆：「我之後係會同Ali及陸永開拍新劇，因為未讀完所有劇本，大約知道我哋三人會有感情線，有較多對手戲，很感激有這個機會，亦十分期待開拍，因為之前跟Ali已一起拍過《白色強人》，今次好高興能與她再度合作！」

《智》劇班底，單看角色人選，大部分來自綜藝科的演員，明顯是掌管綜藝科頭目余詠珊的愛將，能夠任用這班王牌，皆因陳翹英於90年代亞視全盛時期，曾擔任製作總監一職，跟現任的無綫高層李寶安和余詠珊一同帶領亞視屢破收視佳績，包括《今日睇真D》、《勝者為王》、《再見艷陽天》等，所以如今陳翹英從北京回流返港，李寶安即邀請他再合作。