遺憾演得唔夠好　江嘉敏渴望回到未來再演學生妹

無綫小花江嘉敏於熱播劇《殺手》中亮眼，但原來佢對一場戲耿耿於懷，好後悔當時冇發揮到最好︰「場戲係講我爹哋畀人殺咗，拜祭完佢之後就見到阿Mo（陳豪），嗰個感覺其實好複雜，但當時睇劇本睇得唔夠仔細，覺得拜嗰陣係唔開心，然後見到阿Mo嘅出現就好嬲，個情感係由傷心跳去嬲，但導演話唔止呢個轉變，嬲嘅當中都包含埋傷心，好多情感上嘅嘢要諗得好仔細，唔係單一咁簡單。」

問可有要求重拍？嘉敏話有即刻出聲，但無奈嗰晚已經拍咗成晚去到凌晨，太倉促、又加上落雨，好多因素影響之下冇得Take Two︰「返到屋企好唔開心，真係覺得可以再做得好啲，汲取今次教訓，如果之後再有啲好沉重嘅場口，會提前搵監製、導演研究。」

講到拍劇多年，嘉敏笑話最大改變係跳出咗「學生」框框︰「大家對我印象最深刻就係《親親我好媽》入面個學生妹，依家唔再係十幾歲咁天真爛漫。」

問可以再做番學生角色？她哈哈大笑話最大問題係驚觀眾接受唔到︰「啲紋出晒嚟啦﹗但我諗喺髮型、服裝方面都可以幫幫手，可以再挑戰嘅！之前重播《親》都有睇番，真係會睇到『嘩！』一聲，覺得當時嘅演法真係一個妹妹、好青澀，講真依家再做都真係做唔番嗰種感覺，可能會多咗啲成熟味道，始終年紀一路增長嘛，哈哈﹗」