首套華人擔正的漫威超級英雄片《尚氣》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)年初於澳洲開拍,但因新冠肺炎疫情爆發而於3月中停工。停工接近5個月之後,影片近期於澳洲悉尼復拍,有電視台就影到於當地搭建的中國場景。而近日亦有傳華人巨星楊紫瓊強勢加盟!

影片除了有華裔新星劉思慕任男主角,還有梁朝偉、陳法拉以及金球獎影后Awkwafina等華人紅星參演。近日有網上就傳出楊紫瓊新加入劇組。上星期楊紫瓊就於社交網站上載於當地接受新冠病毒檢測的照片,而連日來她亦上載多張她穿防疫裝備外出觀光的自拍照。因而令Fans懷疑她抵達當地是為了拍攝《尚》!暫時未知她將在片中飾演甚麼角色。若然屬實,今次是梁朝偉繼93年的港產武俠片《新流星蝴蝶劍》之後再與她合作。