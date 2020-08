「民選港姐」朱千雪(Tracy)最近當起實習大律師,工作一定好忙碌,大家應該好難再喺幕前見到佢喇,但佢未有忘記同老公嘅結婚紀念日,Tracy喺社交網貼出去年的婚紗照,慶祝與醫生老公Justin結婚的一周年紀念。而當日有份做姊妹嘅湯洛雯同岑杏賢等都有留言祝賀。

千雪冧爆用英文寫道:「Doesn't matter how many years you date. When you get married, anniversaries start again at one. Happy first anniversary ♥️」內容大意是指:「不論我們約會、交往了多少了。當你結婚了,周年紀念由結婚起重頭算過。一周年快樂!」