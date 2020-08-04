抗疫護膚有計　學明星做Home Facial

除了專業手法和優質服務，美容院最吸引人的地方，就是店內有一部部先進美容儀器。透過這些美容儀器的幫助，肌膚不但更快吸收美容成分，護膚功效亦更顯著。可惜隨着疫情爆發後，美容院要暫時關閉，想Keep住靚就要學一眾女星，以家用美容儀在家做Home Facial。但使用之前，你認清它們的種類和功效嗎？現在馬上同大家補課，等你入手正確之選，輕鬆在家做Home Facial！

微電流美容儀

美容院療程中的「電波拉皮」，原理是利用微電流直達肌底，刺激深層肌肉運動，令肌膚變得緊緻，同時塑造肌肉線條、活化細胞，改善皮膚問題。

射頻美容儀

相對於微電流美容儀，射頻美容儀所需的見效時間較長，但在除皺方面卻是個好幫手。射頻是一種物理刺激，通過加熱真皮層達到3個功效，包括：1.令膠原回縮，皮膚變得緊緻；2.加速淋巴排水，消水腫瘦臉；3.刺激肌底細胞，活化分泌膠原蛋白，令皮膚充滿彈性及減少皺紋，好適合用作抗衰老。

LED光療美容儀

LED光療屬於柔脈衝光，是一種低能量光療。透過不同波長、不同顏色的光線到達皮膚的不同層面，達到不同功效。紅光可促進細胞的新陳代謝、激活皮膚，從皮膚內部除皺、潤膚、改善暗啞；藍光的光子能量會被痤瘡（暗瘡）丙酸桿菌吸引，有助修複痤瘡及減少油脂分泌和粉刺，改善膚質；黃光則可活化細胞、促進膠原蛋白形成和黑色素代謝，具美白淡斑之效。

高效聚焦超聲波

相信美容院常客對HIFU這個名稱並不陌生，它可達到一個緊緻、提拉的功效，達到V臉效果。利用高能量超聲波、高聚焦定點加熱皮膚組織，透過纖維細胞重建和膠原蛋白再生，從而達到緊緻皮膚的功效。

Tips：配合精華使用效果更佳

想美容功效更理想，不妨搭配相應功效的精華一同使用。因大部分美容儀有導入功效，能促進肌膚對護膚品的吸收。另外，除了臉部外，也別勿略身體的皮膚保養，定期使用磨砂膏，着重手肘部位，打圈揉搓。不過建議最好在洗澡前進行磨砂護理，洗澡後立刻塗上補濕身體乳，便能將修護功效發揮到極致。