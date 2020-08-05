楊天宇做樓面被喪投訴：我以後都唔再做嘞！

英皇藝人楊天宇於ViuTV節目《辣伙頭．開火》第二季內，繼挑戰茶餐廳樓面後，再到茶樓擔任樓面崗位，事後他竟然表示：「我以後都唔再做樓面嘞！」ViuTV今次找來張建聲和余香凝擔任嘉賓，負責考驗楊天宇和拍檔沈殷怡（Shirley）隨機應變的能力。

面對客人投訴，楊天宇謂：「今次係處理Fine Dining，所以一定要跟程序上菜，只要中間有一樣嘢出問題，下個菜就要等前面一樣完成先可以再出。我記得喺廚房嘅郭奕芯，整嗰個好似係餃，點知失咗手，個餃嘅皮穿咗窿，搞到最遲一枱坐入嚟嘅食客，等咗好耐都未有嘢食，但又見我不停咁招呼其他枱嘅客人，佢哋就開始投訴，我每次送餐經過佢哋張枱，都不停講Sorry。」最後他與隊友商量，決先出主菜，有餃子的話才稍後補上。

張建聲和余香凝一同測試楊天宇及沈殷怡。測試過後，原來當天楊天宇特意叫來爸爸、契爺及契媽到場吃飯：「當日佢哋提早走咗，我都幾熟悉佢哋嘅性格，可能因為個『壓力測試』影響到佢哋。事後我同番阿爸講，佢竟然話『我冇嚇親，因為我睇穿咗。』我心諗『哎吔，早講吖大佬，哈哈。』」