裕美唔做鹹魚！林作形容女友同媽咪關係似南北韓

前大律師林作現投身保險行業，下午被發現現身九龍區一個商場，見他與朋友一起排隊買咖啡，記者上前影相，他都大方企定任影。問到近來可要繼續見客？他表示：「要呀，陣間番去繼續工作。（呢排工作有冇受疫情影響？）我冇，但我明大家難做，但我ok。（生意額keep住ok？）係呀，人哋危嗰陣我就見到機，人哋見到危險我就愈喜歡，反而我會更主動出擊。（約客出嚟擔心？）有呀，所以選擇去少啲人嘅地方，大家都戴住口罩，喺安全情況下見，所以唔大影響。」

講到女友裕美宣布開網上珠寶店，問可是他打本？他表示：「係佢idea、佢嘅專業，我冇咩支持，我負責出樣做宣傳，都有分享我嘅銷售經驗。（佢話年底要賺到200萬？）呢個數佢出嘅，我負責揼實呢個數，啱㗎啦，做人要有目標先可以進發。（點幫佢揼實呢個數？）睇我做唔同生意就知，有方法宣傳。（叫你啲客幫襯？）唔使，啲客係自動吸入嚟，真係鍾意我哋先搵我哋，最緊要佢哋信任。（有信心達到目標？）我自己好有，佢可能仲有（信心）。」

問到女友做生意，可是想改善在其媽咪心中的印象，令關係好些？他就謂：「一方面證明畀自己睇，一方面證明畀全世界睇，唔限於我母親，無論男女都應該攞啲事業成就出嚟，唔好做條鹹魚啦。」問到媽咪可知她搞生意？他坦言：「我有同佢講。（有冇話支持佢？）冇。」問到媽媽及女友現時關係怎樣？他打趣：「我覺得始終似南北韓。（邊個係北韓？）我媽媽感覺似北韓啲。（你夾住中間難做？）我就係嗰條分界線，最危險係我，我充滿住地雷。」受訪期間他講講下眼鏡起霧，之後更索性除下眼鏡。