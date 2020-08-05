本日日本：最大規模Glamping設施　京都登場

在日本，Glamping熱潮繼續盛行，有些以特別設施作賣點，有些以外形作賣點，今次為大家介紹的是以「大」來吸引旅客。日本最大規模的Glamping Village HAJIME最近於京都宮津市開業，位於天橋立，佔地約1,500平方米，既可以親近大自然，又可以在帳篷中享有私人空間。共有15個帳篷，分四種類型，包括充滿開放感的繭形帳篷、床架設有床幔的豪華帳篷、有私人花園的帳篷，以及位於較高位置的綠色圓形帳篷。所有帳篷都附有自動暖水坐廁、浴室、冷氣等，即使在露營也有置身度假屋的感覺。另設有兩種類的貸切露天風呂，包括全日本很少有、鹽分和鐵質豐富的赤湯，以及偏硅酸豐富的溫泉，可以享受私人的浸溫泉時光。食物方面，提供豐富的當地食材，例如京都牛及時令蔬菜等，更有燒烤爐提供，讓你可以大顯身手，飽嘗當地美食。與此同時，有為大人和小朋友而設的設施，夏天兒童游泳池會開放，大人可以到天台的酒吧飲番杯，還有多種體驗給住客參加，令住宿享受來得更豐富。

Glamping Village HAJIME

地址：京都府京津市字日置3700-73

房租：每人每晚14,800日圓起