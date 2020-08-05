英皇掃百花獎37項提名　發哥城城任達華葛優爭帝

《第35屆大眾電影百花獎》公布候選名單，英皇電影《我和我的祖國》先聲奪人，入圍角逐8項大獎項，當中包括「最佳影片」、「最佳導演」、「最佳男主角」及「最佳女主角」等，任達華及葛優憑該片爭影帝，而惠英紅則有機會榮登影后寶座。

而另一英皇電影《無雙》亦同時入圍角逐10個奬項，包括「最佳導演」（莊文強）、「最佳男主角」（周潤發、郭富城）以及「最佳女配角」（周家怡）等，令英皇電影一共在今屆盛會候選名單中橫掃37項提名，成績裴然。

《我》片上映期間叫好叫座，票房突破31億元人民幣（約34億港元），內容感動戲迷。「準影后」惠英紅得悉好消息後興奮地說：「百花獎係一個極具規模嘅電影頒獎禮，能夠入圍角逐影后，我真係好高興，會以『三心』嚟迎接呢項盛事，我一向對自己都有信心，但始終係個比賽，我會以平常心面對，但同時要有自信心，而且開心咁去迎接百花獎嘅嚟臨！」

雖然疫情帶來很多不確定因素，但惠英紅表示只要情況許可，非常樂意出席頒獎禮。而她的同片拍檔任達華，亦偕葛優等角逐「最佳男主角」。剛從內地工作返港的任達華表示：「多謝觀眾嘅支持，我會繼續努力，拍更多好電影畀大家欣賞。」

由莊文強執導的《無雙》亦在今次提名中有出色表現，周家怡在片中有破格演出，順利入圍角逐「最佳女配角」，她興奮地說：「好開心！《無雙》令我得到好多相關嘅提名，衷心多謝導演莊文強，仲有監製黃斌畀咗我一個咁好嘅角色，好嘅發揮機會！」莊文強導演亦表示感恩：「榮幸得到各項候選，感謝所有喜歡《無雙》嘅觀眾！」