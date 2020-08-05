猿迷必收！BIG BOLD第2彈玩迷彩

去年，瑞士腕錶品牌SWATCH首度推出直徑達47mm的全新腕錶系列BIG BOLD，其超大的錶殼及錶冠設計令腕錶一推出即大受注目。而當時品牌更特別邀請日牌A BATHING APE®（BAPE®）打造出以五大城市為主題的限量系列，為這款大膽新作增加極高話題性。

事隔一年，兩個品牌再度合作，同樣以BIG BOLD系列腕錶為主角，但今回聯名系列並非以城市為主題，改為用上BAPE®最擅長的迷彩圖案去打造，分別帶來黑、白、灰3款配色。錶盤及錶帶扣分別對應採用金色、玫瑰金色及銀色，而且全部錶帶均有MULTI CAMO迷彩圖案點綴，錶帶圈則寫上「TOKYO」及「BAPE」字樣。除了獨立發售版本外，更推出有齊3枚全球限量83套的套裝版本。錶圈上的各大城市名及錶面「SWATCH SWISS」字樣配色不同，而且更有專屬黑白迷彩圖案錶盒（上年限量套裝版係白黑迷彩圖案錶盒），極具收藏價值，猿人Fans明天記得準時撲去BAPE STORE® HONG KONG入手。