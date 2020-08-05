微雲台加持　國產旗艦拍片定3倍

vivo X50 Pro將於8月中旬在港上市，賣點是手機首見的微雲台技術，為市場上如倒模般的智能手機加入新意。但售價接近$6,000，旗艦級對手有不少！（互聯網）

雖然智能手機的錄影功能愈來愈強，但假如想做到專業級的拍片效果，首要克服移動抖動及手震問題，部分手機會為此加入光學防手震技術，惟當拍攝者快速移動，影像還是會晃動，因此手機雲台便應運而生。

新推出的vivo X50 Pro就直接把微雲台攝影系統融入機身之中，藉由雙滾珠懸架結構測量抖動方向與位移，再配合機械運動補償及智能運動追焦功能，達致提升影像清晰度的效果。根據廠方資料，它的防震角度達到正負3°，較傳統OIS技術穩定3倍，至於實際表現如何，就留待日後真機測試了。

微雲台以外，此機其他拍攝「分唇」都唔弱，例如微雲台主鏡頭達到4,800萬像素，面積是普通鏡頭的四倍，吸光能力特強。另外又搭載5倍潛望式鏡頭，支援60倍超級變焦；其餘兩個鏡頭則是1,300萬像素人像鏡頭及800萬素像素廣角微距鏡頭，規格算是目前最頂級配置。

屏幕方面，X50 Pro配備6.56吋FHD+ AMOLED「打窿」柔性屏，屏佔比高達92.6%，美中不足是刷新率只有90Hz，稍稍不及坊間的電競手機。其他配置還包括Snapdragon 765G處理器、8GB RAM、256GB ROM、4,315mAh電池及AK4377A獨立音效晶片，並支援5G制式及雙卡雙待。港版只有Alpha Grey灰藍一色，將於8月中旬發售。