曾志偉太太朱錫珍患癌離世，兒子曾國祥泣告。

藝人曾志偉與現任妻子朱錫珍一直愛得低調，二人的兒子曾國祥更是事業有成。可是早前朱錫珍傳出患癌的消息，今日更傳出朱錫珍於周一已離世的噩耗。兒子曾國祥晚上發出泣告，證實母親病逝：

「家母朱錫珍夫人，

痛於公曆2020年8月3日於養和醫院安詳辭世，家母為人非常低調，因此我們家屬希望能平靜地完成她最後的旅程。現謹代表家母感謝各界的關心，也在此感謝所有一路上曾經給予我們幫助的朋友。

兒子曾國祥 泣告」

而曾志偉亦轉發了兒子曾國祥的泣告，留言：「多謝關心！」

至於記者透過短訊向曾國祥及王敏奕夫婦送上慰問，王敏奕透過whatsapp回覆東網，發了一個合十的圖案，問到身後事情況，她謂：「後事屋企人在安排，（曾國祥一定好傷心！）大家都需要時間。」

其實朱錫珍在今年初已於加拿大返港檢查，病情一度好轉，當時曾志偉與曾國祥父子還去接她出院。但5月時曾國祥再次多次進出醫院探望母親，情況令人憂心。

身為曾志偉第二任妻子，但朱錫珍為人低調，為曾志偉誕下兩名兒子曾國祥和曾國猷，她多年來甘為曾志偉隱形的另一半，雖然早年帶着兩個仔移民溫哥華，夫妻分居兩地長達20多年，但傳她卻手握住曾志偉的經濟大權，曾志偉的大半財產由她打理。