遺傳徐少強雪梨演藝細胞　徐頴堃疫市拍廣告：早啲瞓

藝人徐頴堃（Erica）為太陽眼鏡品牌拍攝廣告硬照，以多個色彩艷麗的造型上陣，盡顯魅力色彩。雖然拍攝時間長達9小時，但她仍表現亢奮，似乎承接了父親徐少強及媽咪雪梨的專業精神。

能夠在新冠肺炎肆虐下仍接到廣告拍，Erica非常感恩：「冇工開我反而比較有壓力，最緊要係開工時注意勤洗手啫，工作人員全都戴晒口罩，放心嘅。」

今次廣告商邀來多位大師級設計師與造型師參與拍攝，難得跟「高人」合作，Erica感到難忘：「覺得自己好幸運，我會好珍惜今次嘅拍攝機會。」Erica事前參考了不同類型模特兒的相片學擺甫士：「今次拍攝會有好多大頭（特寫），所以事前提自己飲多啲水、睡前都有敷Mask，拍攝前一晚早啲瞓，希望以最佳狀態示人。」

問媽咪可有到場打氣？她笑說：「點可以勞煩老人家，其實工作上嘅嘢，我多數會同哥哥徐偉棟商量。（媽咪追睇你有份演嘅電視劇《地產仔》？）有，佢仲會好緊貼我嘅IG，然後send message畀我，佢有讚我喺鏡頭前自然。我就惡搞番佢，將佢以前喺電視劇《尋秦記》同雪兒嘅一幕戲，同我同雪兒喺《地產仔》嘅一場戲併埋，搞到佢好開心。」