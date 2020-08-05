Robynn任性出英文歌　林德信：市場不受語言限制

單飛發展的Robynn（葉晴晴）近日已在家安胎，應好友林德信（Alex）邀請到其網上頻道的音樂節目接受訪問，還聯同歌曲監製T-ma一同「Jam歌」交流。Alex與Robynn兩人同年出道，曾經同一家唱片公司，轉眼間已相識近10年，現均以個人身份回歸樂壇，更不約而同選唱英文歌，老友認真有緣。

兩人話當年，Alex爆同期出道時因資源有限，經常拍住上工作和合作，慶幸音樂風格好夾，Robynn仍能記得Alex出道歌的歌詞，反而Alex已經統統拋諸腦後；而Alex則記起Robynn及Kendy二人每周最少都會拍一條片，稱讚她們好勤力，從二人身上學到很多。

兩人被指推出英文歌很任性，Alex表示以往在公司時，無可厚非地需要更照顧廣東歌市場的受眾，而近來不難看到音樂市場正迎來一個轉變的時間，作品不會單受語言所局限，期望迎來新驚喜。而推出英文歌更是讓Robynn履行了自己的一直以來的心願。

T-ma表示覺得Alex好自由自在，錄音過程好玩：「至於Robynn呢……佢寫歌速度可以快啲嘅」，不過T-ma亦理解Robynn同一時間需要做宣傳、拍MV非常忙碌，所以也給予Robynn很高的自由度及時間。