港姐：梁懿婷Hurt爆遇出軌男「我年少無知」

《2020香港小姐競選》網上節目「我和港姐有個約會」，今晚播出三位佳麗羅雪妍、鄺美璇、梁懿婷，與丁子朗、黃庭鋒及孔德賢食晚餐，節目一開始，陸浩明將羅雪妍錯叫「羅柏妍」，相當烏龍！

之後眾人一起邊食邊傾，當中以梁懿婷與孔德賢的對談最深入，梁懿婷談到之前從外國返港，正接受隔離期間，適逢婆婆病重入院，兩婆孫同在香港卻不能見面，令她很傷心，眼濕濕說：「我離開香港七年，返咗嚟都見唔到，就算見到佢都唔會認得我，因為病得好嚴重，咁啱見到港姐宣傳，所以我想去試吓，希望做一件事，可以令佢因我而感到驕傲！」

談到愛情經歷，三位佳麗剛巧都是拍了三次拖，梁懿婷直言在美國讀書期間，男友在加拿大，故她在周末都會飛去加拿大找對方，原本是甜蜜事，但可惜最終因對方出軌而告終，梁懿婷更以「年少無知」來形容當時的自己。

至於羅雪妍的戀情，她就表示相當轟烈，試過認識八日便拍拖，拍拖一星期就與對方去旅行，她指因為當時拍拖一個禮拜，已經熱戀到頂點，剛巧對方要出埠，所以就跟着一齊去旅行，但戀情半年便告終。

為參選近期瘦了近十磅的鄺美璇，指自己三次戀情都不長久，最短是三個月，因她覺得不適合就會放棄，不想浪費雙方時間！她與黃庭鋒傾偈期間，獲男方讚似廖碧兒以及苟芸慧，電力十足，鄺美璇就表示自己好喜歡廖碧兒，黃庭鋒多口說：「我好喜歡陳豪。」令鄺美璇都不禁說：「講呢啲！」孔德賢玩心理測驗時被「測出」花心、不專一，他指自己只是喜歡漂亮的東西。