【直擊垃圾蟲港姐】賴琦媛狂扯煙拋煙頭出車勁冇公德

年度選美盛事《2020香港小姐競選》將於本月底舉行，一眾入圍佳麗最近頻頻會見傳媒，當中20歲的「寸嘴Ivy」賴琦媛初選時有Benz接送，事後她豪氣地指「Benz不是名車」，因而被封為「寸嘴Ivy」！負面新聞停不了的她接連被網民翻出黑歷史，指她「女大十八變」，短短數年由眼細及包包面變成大眼瓜子臉，上圍又連升幾Cup，被質疑曾整容，又踢爆她喜愛夜蒲，經常北上到深圳結識內地富二代！

大前晚Ivy於電視城亮相網上直播節目《我和港姐有個約會》不停向丁子朗發電後，離開時有一名中佬駕駛價值約60萬的Benz前來接載她，男方駕車直駛Ivy位於大圍的寓所後，再護駕上樓才離開。翌日下午2時許，Ivy又出動，身穿連身黑色短裙大騷白滑美腿，再獲該名中佬接載，對方駕駛另一部同數字車牌、價值約90萬的名車，座駕駛往電視城期間，二人於車中抽煙，見Ivy手勢熟練，明顯煙齡不短，點煙後邊撳電話邊啜煙，揸煙的手全程伸出車窗外，任由煙灰散落馬路上，臨尾見她盡情吸啜一番後，懶理亂拋垃圾會被罰款1,500元，隨手將煙蒂扔出窗外，毫無公德心！

男伴極速彈開

當抵達電視城時，Ivy急步下車入內。約個多小時後中佬折返現場接她，她登車時極為警覺，左顧右盼一番才極速上車，二人直駛往尖沙咀，直至晚上約8時才雙雙返回女方大圍寓所。當記者上前拍照時，中佬表現極為驚慌，即時彈開，Ivy則一臉愕然頻頻低頭避鏡，定神後她才尷尬點頭打招呼，問到對方是否男友時，她初時支吾以對，及後口窒窒說：「唔係……家人嚟。」再追問是否其父，她未有正面回答，只斷斷續續說：「屋企人嚟，唔好影啦！」中佬見狀亦急急護花，自稱並非Ivy男友，二人隨後雙雙上樓，逗留約半個小時，男方才獨自離開。

對此，港姐監製陳旭亮被問到會否對Ivy作出訓示或勸喻時，他回應說：「我了解吓先，如有其事，當然會勸喻。進入初選的佳麗，大會已經明確表明要佢哋注意自己的言行。」