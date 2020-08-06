一文睇晒！Galaxy Note 20懶人包
2020年08月06日 00:29
東網電視更多新聞短片
一文睇晒！Galaxy Note 20懶人包（互聯網）
全球疫情依然嚴峻，不少科技品牌都改在網上舉行發布會，剛剛Samsung便於Galaxy Unpacked 2020上發表了多款新產品，當中最受注目是新款旗艦手機Galaxy Note 20系列，即睇以下重點：
【1】有甚麼新產品？
智能手機Galaxy Note 20系列、智能平板Galaxy Tab S7系列、無線耳機Galaxy Buds Live、智能手錶Galaxy Watch 3及第二代摺芒手機Galaxy Z Fold 2。
【2】Note 20系列有甚麼型號？
共有兩個型號，包括Note 20及Note 20 Ultra，分別採用6.7吋Super AMOLED Plus平面屏幕，以及6.9吋Dynamic AMOLED 2X雙曲面屏幕，兩者同為Infinity-O開窿芒設計，支援120Hz刷新率，同時亮度較上代高25%，是歷來最光的Note系手機。
【3】鏡頭規格如何？
Note 20設有1,200萬像素120°超廣角、1,200萬像素廣角及6,400萬像素遠攝鏡頭；Note 20 Ultra設有1,200萬像素120°超廣角、1.08億萬像素OIS廣角及1,200萬像素遠攝鏡頭，兩機的前置鏡頭俱為1,000萬像素。
【4】拍攝還有何特點？
最高支援50X變焦，另加入升級版Pro-Grade Video專業影片模式，除可拍攝8K@24fps超高清影片，還追加21:9拍攝比例，進一步提升電影感。Adjustable Zoom Speed技術有助控制變焦速度，用戶更可選擇全方位、前置或後置收音。
【5】S Pen有咩新功能？
Latency更低，追加5個Air Action手勢指令，透過筆身畫箭嘴可下達回到首頁、返回或開啟常用App等指令。Notes程式如今可直接開啟PDF檔案，匯出Powerpoint檔案，並提供Auto Straighten功能，寫字如「打風」也會自動拉直並變回電腦字元。新功能還有Audio Bookmark，可以邊錄音邊手寫筆記，之後一拼重播。
【6】硬件規格如何？
處理器有Qualcomm Snapdragon 865 Plus或Samsung Exynos 990兩個版本，暫未知港版使用何款。Note 20及Note 20 Ultra分別擁有4,300mAh電池及4,500mAh電池，支援25W有線充電及15W無線充電，快充下30分鐘有50%電
【7】有咩容量版本？
Note 20 LTE版內建8GB RAM及256GB ROM，5G版內建8GB RAM及128GB/256GB ROM。而Note 20 Ultra LTE版內建8GB RAM及256GB/512GB ROM，5G版內建12GB RAM及128GB/256GB/512GB ROM。
【8】有咩配色？
一如傳聞用上Mystic神秘色系，Note 20有銅、灰、綠三色，Note 20 Ultra有銅、黑、白色。官方還提到將來會有更多產品會採用Mystic Bronze用色。
【9】售價及推出日期？
Note 20及Note 20 Ultra 5G版售價分別由US$999及US$1,299起，並於8月21日上市，部分地區明日起接受預訂。
【10】其他產品有何特色？
Galaxy Tab S7及Tab S7+：
- 備有11吋LTPS TFT屏幕及12.4吋Super AMOLED屏幕
- 支援高達120Hz刷新率
- 支援5G連接
- 附有改良版S Pen
- 同樣備有Audio Bookmark功能
- 可同時打開並運行3個應用程式
- 備有霧光黑、霧光銀和霧光銅三色
- 將於8月21日起在指定市場推出
- 售價US$649起
Galaxy Watch3：
- 比上代纖薄度提升了14%、體積小了8%、重量亦輕了15%
- 以不銹鋼和優質皮革製成，並首次推出鈦合金版本
- 血液含氧度（Blood Oxygen）功能可快速測量和追蹤含氧度
- 將在獲批准的市場推出Health Monitor程式，程式將會涵蓋血壓及心電圖（ECG）功能
- 加入跑步分析功能，有助改善姿勢、提升運動表現和減少受傷機會
- 備有LTE及藍牙版本，各有41mm和45mm兩種尺寸
- 41mm提供霧光銅和亮光銀，而45mm提供亮光銀和霧光黑
- 將於8月6日起在指定市場推出
- 售價由US$399起
Galaxy Buds Live：
- 全新蠶豆形設計，內部零件由直轉橫，提供更自然的外形觀感
- 可自由選擇兩種尺寸的耳翼
- 具有AKG專業音效作優化
- 支援開放式主動降噪（ANC）功能
- 開啟「遊戲模式」可以減少聲音延遲
- 支援長達6小時音樂播放
- 將於8月6日起推出，備有霧光銅、亮光白和亮光黑
- 售價US$169