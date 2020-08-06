確保PERFETTA Level 2、3口罩正品正貨

【特約報道】越南PERFETTA口罩一向深受大眾認同，最近因為疫情回彈，不少批發及零售商均趁機再推出多款不同口罩，以供給及協助市場需求。

ACESTAR CONCEPT LIMITED (www.acestarconcept.com Tel : 2412 9333， WhatsApp 5435 8355) 作為其香港代理，接到不少客人反映，在市面上有個別批發或零售商，進行不同形式割價或促銷，特此通知，本司為保障大眾市民利益，市面合規格之PERFETTA越南口罩如下 :

如有發現PERFETTA口罩與以上規格不類同或未經我司直接或間接出售者，作為代理商均不接受有關其品質或售後處理問題，期望理解。我司一向宗旨以關注及推廣優質PERFETTA口罩為依歸，期望大眾市民留意市場售賣之產品為原裝正品，確保其真正保護功能及品質標準。 如有查詢有關我司特約零售商或批發商等，亦可致電24129333或WhatsApp 5435 8355 詢問，以便確認正品正貨產品。

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