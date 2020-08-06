【營事檔案】三蔬炒牛柳　吸引小朋友

近來大家的話題是：今日煮咩好？這道三蔬炒牛柳很家常，而且兼具營養，最重要是顏色繽紛，能夠吸引小朋友。（作者提供）

今次介紹的菜色是三蔬炒牛柳，當中用了三款不同的蔬菜，包括有粟米筍、紅蘿蔔和西芹。這些蔬菜顏色豐富，又富有營養，能夠吸引到小朋友一起品嘗，作為家常餸亦是不錯的選擇。

紅蘿蔔 具抗氧化功用

作為食材之一的紅蘿蔔，擁有非常豐富的維他命A，當中的胡蘿蔔素具有抗氧化的功用，亦能幫助維持眼睛健康。而根據世界衞生組織的建議，成年人每日須攝取約500µg至600µg的維他命A，而每進食約100g的紅蘿蔔已含有約850µg的維他命A，已滿足一天的建議攝取量。

粟米筍 澱粉質較粟米少

另外也用了粟米荀，能帶來爽脆的口感，令菜色的風味添增不少。它的澱粉質較粟米少很多，但同樣纖維豐富。粟米筍還含有維他命A、葉酸、維他命C、鉀質，營養價值十分豐富。而西芹則含有維他命A、葉黃素、玉米黃素等護眼營養素，同時亦含有鉀質有助降血壓。此外西芹也含有芹菜素，具有抗氧化的能力和有助維持心血管健康的功效，實在是益處多多。

【三蔬炒牛柳】

材料：

西芹 2條

粟米荀 3條

紅蘿蔔 半條

薑 80克

蒜頭 數片

醃料：

豉油 1茶匙

糖 半茶匙

調味料：

鹽 1茶匙

做法：

1.把西芹切條、紅蘿蔔切片、粟米筍切粒、薑切片、蒜頭切粒。

2.用醃料醃牛柳約15分鐘。

3.煲滾少許水，加入鹽，放入西芹和甘筍，加蓋煮約3分鐘，盛起備用。

4.熱鑊爆香薑片和蒜頭，放入牛柳和粟米筍煮至八成熟後，放入西芹和甘筍略炒後便完成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。