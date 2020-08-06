自爆再企圖自殺　珉娥直指雪炫係欺凌旁觀者

去年退出韓國女團AOA的26歲女星珉娥，上月初在社交網自爆過去10年間被29歲的隊長智珉欺凌，令她多年來飽受抑鬱症和恐慌症的折磨，曾服安眠藥及割脈自殺，更公開手腕的蜈蚣形疤痕照，其後她又大爆智珉在被爆欺凌後與AOA其他成員到她家中道歉，但智珉卻嬲爆地問她「刀喺邊？係咪要我死先得？」，令她覺得對方根本沒有誠意道歉，而所屬的FNC事務所之後宣布智珉退團的消息。

昨日在雜誌拍攝現場開直播的珉娥，今日凌晨在社交網表示很想念去年自殺離世的好友Sulli，其後又上載手腕縫了針的照片，透露最近與FNC的職員對話後，因為感到太荒唐而再度企圖自殺，幸好現時事務所的經理人及時趕到，將她送往醫院搶救：「因為劃得太深，現在連神經線都斷了，麻醉藥也打不進去了，醫生在用針線時只好給我止痛藥，令醫生們都很勞心，我到底算甚麼，要經理人姐姐一直在身邊照顧我。」

珉娥指FNC上月宣布智珉退團時，只說智珉會中斷演藝活動，故警告對方不要等事情丟淡後復出，又指控FNC與智珉一直沒有真心地向她道歉，並透露FNC知道她因為智珉而感到很辛苦，曾請精神科醫生來跟她見面，以為FNC是真的有為她着想：「但那位醫生卻跟我說其他人的事，精神科醫生隨便說其他人的事不是犯法的嗎？這讓我覺得有人也會將我的事告訴其他人。」珉娥指現在已經過了道歉的時機，並叫FNC今後要真心地為旗下歌手和演員着想，希望今後不要再有像她這樣的情況出現。

珉娥再透露曾企圖自殺後，不少網民及粉絲都大表擔心，珉娥之後再發文澄清這是1個月前的事，而與智珉是好朋友的雪炫一直被網民指是欺凌事件中的旁觀者，珉娥就在文中說雪炫的確是旁觀者：「金小姐（雪炫）本來是我一個很愛錫的朋友，後來因為她是申小姐（智珉）的好朋友，令我無法接近她，但之後因為擔心她而真心地給她意見，但她對我來說還是旁觀者，她說的話也讓我感到很受傷。」

珉娥又指「另一位姓金的妹妹（澯美）」及「姓申的姐姐（酉奈）」同樣是旁觀者，其中酉奈很愛錫她，卻未曾在智珉面前站出來幫助她，而「另一位姓申的朋友（惠晶）」則有份質問智珉為何不記得欺凌事件。珉娥又解釋在社交網取關AOA成員的原因：「和申小姐（智珉）最Friend的金小姐（雪炫），對我來說她的確是旁觀者，所以最先取關她，之後也因為想抹走與AOA有關的記憶，所以全部取關了。」

珉娥現時所屬的We Act事務所其後向韓媒表示：「我們今天看到珉娥發的文章後，已立即到她家中確認她的健康狀況，她現時在家中休息，健康沒有異常。」對於珉娥的控訴，FNC事務所則表示稍後會作出回應。

而前成員草娥於2017年以患抑鬱症及失眠而退出組合，而黃靜茵主演的KBS劇集《他就是那傢伙》日前公開新主題曲，不少網民指聲音十分像草娥，猜測她是否復出，今日有韓媒指演唱該主題曲的歌手的確是草娥，製作公司就指正在確認中。