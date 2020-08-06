封塵兩年重見天日！陳妍希演鄧麗君被網民質疑得個樣

由台灣藝人陳妍希和何潤東主演的內地電視劇《鄧麗君之我只在乎你》，是由一代歌后鄧麗君真人故事改編而成的。此劇早在前年3月便已開拍，是陳妍希2016年產後復出主演的劇集，起初指在2018年年尾播出，但最後押後。至去年1月尾在鄧麗君的66歲生忌時又傳劇集會在5月播出，但可惜遲遲未取得播映批文；不過近日有指劇集已過審批，會在今年尾播出，加上今年是鄧麗君逝世25周年，雖等足兩年才能播映但亦別具意義。

爭贏林依晨趙麗穎

劇集由鄧麗君文教基金會授權拍攝，而劇組因為要使鄧麗君原版主唱的《我只在乎你》、《甜蜜蜜》及《小城故事》等數十首歌曲，成本不菲，有指此劇總製作費高達3億人民幣，劇組去年更曾邀請王菲演唱主題曲，以及在幕後重唱劇中所有鄧麗君的歌曲，不過雙方因條件問題最後談不成。

而主角方面，據知當時林依晨與趙麗穎起初都是考慮人選，皆因三人共通點都是圓臉及擁有甜美笑容，與鄧麗君的外形相似，不過鄧麗君的三哥鄧長富希望由台灣演員演出，因此趙麗穎率先被out。至於一直很受中、台兩地觀眾歡迎的林依晨，原本有相當大的勝算贏取角色，可惜有傳因她的酬勞太高最終令合作告吹，結果陳妍希便接下角色。

但網民對於陳妍希做主角就不是太受落，網民質疑陳妍希雖然顏值高，但若要演出這種天仙般的形象的確有一定難度，又質疑她是否要找幕後代唱，但其實她曾出過唱片，唱歌不成問題，只是歌聲感染力當然無法與鄧麗君相比；亦有網民支持陳妍希扮鄧麗君，指她的親切及溫婉氣質，跟鄧麗君相近。為了準備接演鄧麗君一角，陳妍希亦非常努力準備，劇集開拍前她看了很多鄧麗君相關的影片做功課，亦積極練歌，更親自去到鄧麗君生前住過的台、港、日、泰國等地方了解這位一代歌后的往事。