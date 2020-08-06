學生壓力大　家長唔好理？

社會運動加上近期的疫情爆發，剛放榜的DSE考生承受前所未有的壓力，難免會有情緒問題或焦慮症狀，啟勵扶青會項目經理Cindy Ng就表示，過去有不少學生有焦慮症狀，輕則失眠、甚至有自我傷害的情況，極端情況更有自殺傾向。

有數據指出，2018年有三分之一的中學生有焦慮症狀，而2014年至2017年，10歲至19歲的學生裏，自殺率更增加一倍。今年的考生因受到社會運動和疫情影響，上課的日數大幅減少，加上平時都會約一班朋友溫習，怎料現在被逼困在家中，Cindy表示：「我們看到有57%的年青人，抗疫期間在家中除了讀書，還要不斷接收疫情資訊，他們覺得這樣非常焦慮。」尤其是成績不太差的考生，等待錄取結果這段期間十分漫長，會擔心自己會否有希望入讀大學，或者選擇心儀的科目。

很多年青人有情緒問題，早期的時候自己都沒有發覺，Cindy提到他們知道自己有情緒問題，有大約38%的年青人，不知道到哪裏求助，即使學校有社工，他們都找不到值得信任的人訴說這些事情。與考生相處的家人，有機會留意到他們細微的轉變，例如發覺他們比平時難以入睡，又或者缺乏動力，當家長你留意到的時候，就要給予更多空間，Cindy強調：「家長跟他們傾訴時，很多時都會聚焦在學業上，不要不斷追着他們發問問題，最緊要家長給予空間，讓他們靜一下，反而會慢慢打開心扉說出來。」

年青人很喜歡上一些平台抒發己見和情緒，事關他們覺得在裏面說甚麼都沒有問題，Cindy指：「扶青會和Mind HK合辦了一個名為Coolminds的平台，內裏除了提供精神健康資訊，考生更可以主動去寫博客或發帖，表達當時的情緒，亦都有一些去找到方法面對時，反而會寫出方法去鼓勵其他年青人，發覺這種途徑也不錯。」平台上年青人會發現不單是自己單獨面對，其實其他年青人都遇上相同難題，因此覺得平台的力量較大，原來有人是一起互相支持。