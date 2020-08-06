IB攻略：IB、A Level、Btec的分別

如欲往英國升學，IB、A Level、Btec都是較多人讀的學制，但三者的分別，大家又了解多少？（設計圖片）

因為英國放寬BNO的政策，全香港有30萬擁有BNO護照，有接近300萬人有資格擁有該護照。近來不少家長都準備由DSE轉讀國際學校，希望為未來小朋友準備更多出路，但是課程上卻不容易選擇。有IB， 英國GCSE 和A Level，還有BTEC，究竟這些學制有甚麼分別呢？筆者今回和各位讀者探討。

IB學制

很多家長以為IB只有預科IB Diploma， 因為不少DSE學生中四轉校到Li Po Chun 或其他國際學校，然而傳統學校如拔萃男書院，都是有DSE課程開始才轉去IB，令人錯覺認為IB只有兩年預科課程。

其實IB是一個橫跨小學（PYP），初中及高中的課程（MYP）。學生除了要修讀4個不同範疇的科目，以及兩個語文科目。雖然課程內容甚廣，但IB是3個學制中最受大學國際認可的。

BTEC

全名為英國國家文憑課程（BTEC National Diploma）的BTEC ，課程分為1到7級。

這個學制不是太多香港認識，一般在國際學校修讀該課程的都是白人居多，本地香港學生甚少選擇BTEC，原因是只有全世界只有200間大學認可，不是所有香港的大學都認可。香港國際學校只會讓學生修讀到第3級的BTEC課程，相當於IB Diploma的學歷，4-7級就是BTEC Higher Natiinal 即是專業培訓，注重傳授實務知識及技能，科目包括商業、電腦，設計及工程等。

A Level

英國A Level就好像IB Diploma最後兩年的預科課程，畢業後就是升讀大學。兩個學制均沒有前設課程才能報讀，DSE的學生或其他學制的學生都可以中途報讀。英國高考着重考試，沒有IB的延伸論文，文字工作較少。學生一般考試要求只有3到4科目，筆者當年就考了5科，全部奪得最高A級成績。

最後，當然政治因素亦都是考量之一。我們已經看見英國建築工程系的學生已經不被香港承認，未來會否連英國BTEC 或 A Level都不被承認，筆者無從得知。但是IB源於瑞士，課程亦都比較國際化，內地亦都有不少IB學校，相信對於未來就業影響較少。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣