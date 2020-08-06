【可能得半年命】唔煙唔酒！前TVB藝員陳積榮患末期肺癌

現年37歲、TVB第20期藝員訓練班畢業的陳積榮(Jeff)，哥哥是知名武術指導陳中泰。Jeff昨日突然拍片公開自己患上第四期肺癌，影片一開始說：「因為呢個病，我開咗一個時間掣，好似死亡筆記話你聽仲有幾多時間。」令人感到相當絕望。

他希望籍此片段向一路都關心他的朋友公開自己病況，片段中，他表示自己不煙不酒，平時飲一杯酒都會醉，他透露病發開始以為是拉傷肌肉：「六月尾嘅時候，我發覺背脊肌肉痛，起初以為係做gym拉親，之後立即去朋友度做物理治療，一星期後都未見好轉。」最後證實患癌，他哽咽說：「報告結果顯示我左邊下肺出現咗個6x5cm。證實屬於第四期肺癌，因為已經有擴散嘅迹象」而醫生跟他說相同的病例中，最多可能得半年命。

片段中Jeff表示希望活下去，並留下了哥哥的電話，希望大家能夠提供醫療意見，並可以提供經濟援助：「淨係標靶藥一代二代三代，一代兩萬蚊一個月，三代五六萬蚊一個月」而他之後還要接受電療，希望有心人可以支援醫藥費。

Jeff在TVB拍劇兩、三年大多演閒角，之後過檔港視在《惡毒老人同盟》飾演李楓的敗家仔，之後返大陸拍網絡電影，又自資拍三部近乎「零成本」電影，包括《戀愛36D》、《最囧麻花》和《荒島屍變》，並於去年中開始籌備一部自編自導自演電影《訓練班》，內容是讀訓練班的點滴。