極簡美學　TYPE O-4 ＆ TYPE O-5

由Luke Meier擔任創意總監的美國時裝品牌OAMC，2013年創立以來一直以創新技術及上乘素材去打造出符合現代美學概念的時裝服飾。雖然OAMC成立至今都人氣不俗，但對於聯名合作的態度則是寧缺勿濫，除了上年及今年分別與Supreme及fragment design聯手製作過小量極搶手單品外，與adidas Originals「握手」已經算是OAMC比較長久的合作關係。去年雙方已經先後推出過TYPE O-1、TYPE O-2及TYPE O-3三個鞋款，而且全部都是全新鞋型，並非以舊有「三葉」鞋款換色換料咁搵笨。

今個春夏季度，兩個品牌亦再次合體打造出全新TYPE O-4及TYPE O-5，兩款設計同樣具備輕量性及功能性，前者靈感擷取自經典Terrex戶外攀登鞋款，採用人體工學的縷空剪裁設計，以半透明面料配搭麖皮及皮革拼接凸顯層次感；後者則以1998年誕生的EQT Tyranny鞋款為靈感，運用絨面拼接紡織物料打造，並搭載橡膠外底提供支撐性，於極簡美學當中暗藏現代機能（8月7日推出）。