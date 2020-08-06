粉絲3年課金逾40萬！大陸女偶像被控違約賠償39萬

唔少粉絲曾墮騙案，被A貨偶像呃錢呃「食」，不過喺大陸就發生一單粉絲被「真偶像」欺騙案件。話說好出名嘅組合SNH48姊妹團BEJ48成員陳美君，被爆多次私訊男粉絲索取金錢，又收禮物，營運組合嘅公司覺得佢違反合約，於是發表公告，指陳美君有「有違偶像身份的行為」，炒咗對方。案件入稟至今近一年，終於有判決，法庭判陳美君要賠償35萬人民幣（約39萬港元）畀公司，另支付原告律師費3萬人民幣（約3.3萬港元）。

事緣受害人係陳美君忠實粉絲，3年來「課金」40幾萬人仔（約44.6萬港元）！喺2016年12月時，透過粉絲後援會私信對方送上慰問，過咗幾日，對方同官方帳號關注咗佢，之後兩人就開始聯絡，點知就慢慢成為對方巳嘅人肉提款機！

對話開始時，男粉絲都係自說自話，而陳美君回應嘅第一句就話「退團20萬」，又多次提醒粉絲唔好洩露傾偈內容。兩人開始見面後，第一次見就係講錢，陳美君更獅子口大開，希望對方一個月畀佢2萬人仔，當男粉絲話只可以畀佢2、3千時，陳美君就嫌少！仲識賣慘，話每次出糧都借晒畀人，去醫院睇病都要向陌生人借錢，粉絲又再問候結果得來一句「噓寒問暖不如轉筆巨款」。

而從網上流傳嘅截圖所見，其中一次粉絲問：「你是不是最近很缺錢呀？缺多少？我幫你想辦法。」陳美君就話：「哪個月低於一萬，那個月就不見面了，我一開始說二萬是指稍微親密的關係，既然你手頭緊，我們就考慮普普通通地交往吧。」最後因為粉絲已經冇錢，對方就翻臉唔認人，仲Block埋佢添！