案發現場CCTV曝光　瑟雍疑在交通黑點超速駕駛

韓國男團2AM出身的33歲男歌手瑟雍，前日被爆於本月1日在雨中駕車途經首爾恩平區時，撞到一名亂過馬路的50多歲男途人，該名途人在送院時離世，而瑟雍接受警方調查後已返回家中，警方表示會調查事故是否涉及瑟雍的過失，亦會翻查附近的CCTV及黑盒。

昨晚有韓媒公開事發現場附近的CCTV片段，片中見拿着雨傘的男子在紅燈時行出馬路，兩秒後便被白色的車輛撞到，而該名男子被撞前曾因為發現有車而試圖閃避。

有網民根據影片的畫格速度推算瑟雍當時座駕的車速約為每小時76公里，並指該條道路的最高車速應為每小時50公里，認為瑟雍是在雨中超速駕駛。而根據街景地圖顯示，事發現場是有巴士車路的班馬線，旁邊設有「前方120米是交通黑點」及「請減速」的警示牌。

法律界人士就認為瑟雍在意外中的確有過失，專門處理交通意外案的律師鄭京日（音譯）表示：「受害人並非衝出馬路，而是行出馬路，當時雖然是晚上11點50分，但有街燈和商店的照明，可以看清楚前方。」而律師李吉宇（音譯）亦覺得瑟雍有責任：「在班馬線區域隨時都可能有亂過馬路的人，但瑟雍沒有減速，不能被視為沒有過失。」而瑟雍若被確認違反交通事故處理特例法，最高可被判監禁5年及罰款約33萬港元。