釗峰讚MV特技夠科幻　似足荷里活大製作

寰亞唱作歌手梁釗峰（釗峰）的新歌《萬惡不赦》開宗明義指正人類多種自私行為，身為山友的釗峰特別提到疫情期間多了市民登山，希望大家自行帶走野餐後的垃圾，以免為害寶貴的大自然。

每逢周末假期過後山野便有垃圾堆積，喜歡跑步及攀山的他對此感到十分氣憤：「近排好多市民都留番喺香港，好多媒體相片都見到，假期後山上嘅垃圾桶都滿瀉，大家就咁將垃圾放喺地下就走，如果大家嘗試自己走時帶走埋垃圾，唔使等清潔工人第二日至上去清理，咁樣唔係更加好咩？唔好破壞環境，山上亂掉垃圾嘅行為，呢啲真係萬惡不赦，好唔要得。」

釗峰指新歌描述的世界和之前的《日光》是一個強烈的對比，他說：「之前幾首歌都比較正念、光明，但《萬》就講比較陰暗一面，有啲人性嘅剖白，所以用咗好多好抽象好科幻嘅影像，對人類嘅少少探索，並且去描繪呢個人性遊歷慨覽。我覺得欲望係好兩極，你若追求真善美，當然對世界有益，但若只追求私慾，便會影響人及其他生物。」

今次MV用上很多特技，希望當中充滿想像力的畫面，他說：「MV無論場面同生物造型都好有科幻電影嘅感覺，驟眼睇以為係荷里活億元大製作，好感激導演團隊做到咁高水準咁精緻，希望呢啲畫面可以令觀眾明白人性非本惡，大家只係輸畀永無休止嘅欲望、金錢、權力、私慾！萬念掩蓋本心，墮進萬惡不赦嘅境地。」