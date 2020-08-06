靈敢侶情：「改變他，是妄想嗎？」

信任，簡單兩個字，包含千言萬語，但如今，她已經無話可說。（作者提供）

2015年，我在東網專欄寫過一篇「沉默，是女人的尖叫」，其中一段寫着：

〝沉默，是女人的尖叫，多話，代表她正處於幸福。雖然女人一向愛說話，但要她像頭小狗般跟在男人後面吱吱喳喳說過不停，需要高度信任和安全感。〞

信任，簡單兩個字，包含千言萬語，但如今，她已經無話可說。

當男人害怕、甚至厭煩女人沉默時，他會看成是冷戰，既然是一場仗，就會分輸贏，於是，他以為只要認輸，再哄兩哄、說句「對不起我會改」就能成事，卻從沒有想過，她對他已失去信任。

她不再相信他會改。

她不敢相信他會改。

她無力相信他會改。

沉默，是保護自己的最好方法，只要他不知道自己想甚麼，他便找不到她的弱點。只要她不說話，情緒便不會隨着文字和詞語失控，他便不可以狡辯。只要她臉無表情不讓自己流淚損了尊嚴，他便不能用哄她去得過且過。

所以，她不是在耍性子，而是在控制自己；她也不是憤怒，她的心，已被他一次又一次潑過來的冷水淋熄了。過去二十年、一直以來一百三十六次，他不會改的。

我這樣說，男人還想分輸贏嗎？當你以為自己一直都輸，其實，你贏了，你贏了她的灰心，所以你不用認錯了；你贏了她的失望，所以你不需要再實現她的期望。終於，她不再介意你對她是好還是不好，你不用改了，這，不是你一直想要的嗎？

這一刻，她連尖叫也無力，內心如死水。沉默，是反抗，也是自救。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家。著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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