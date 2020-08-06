氣炸鍋幫手　疫境好「煮」意

疫情關係，好多人都多咗機會在家用餐。一日煮咁多餐，如果有家電幫手當然方便得多，好似近年每個家庭必備的氣炸鍋就大派用場。被主婦界視為「攻頂」的氣炸鍋Philips XXL HD9654/91，最近就推出新一代HD9860/91，究竟有甚麼升級地方，即睇！

新舊兩代的外形、大小近乎一樣，最明顯是顏色不同，由上代的銀色轉為今代的金色。上一代機面只有5個按鍵，而新一代則有6個按鍵，新增智能主廚功能鍵。開機就會直接進入智能主廚功能，內置5款模式，包括急凍薯條、自製薯條、魚、雞腿以及全雞。透過Smart Sensing功能，自動偵測烹調溫度以及時間，頭4款食材只要放入食材即可，而全雞模式就需要輸入雞的重量，由1kg至1.8kg。

除了智能主廚，新機依舊設有手動模式，溫度可設定由40度至200度，時間就由1分鐘至最多60分鐘。新機的結構與上一代一樣，炸籃設有不黏底的網以及煎盤。當然不少得招牌的星型配件，令鍋內氣流循環得更好，食物更少油、更香脆。而接觸食物的配件均使用食物級別的塗層，食得更放心。

實測烹調全雞，事前用蒜蓉、檸檬、香草等醃料塗在表面，再用智能烹調內的全雞模式氣炸，設定完重量後，系統自動偵測需要180度氣炸51分鐘。全程沒有翻面的情況下，正面可能因為舖上太多醃料關係，個人覺得稍為焦黑，但側面及背面就剛剛好，近骨頭位置都熟透。最重要是做到皮脆肉嫩，效果非常好。而鍋底逼出極多油份，非常誇張。

試用後發現新版XXL保持水準，智能烹調以及Smart Sensing技術亦可信，適合一眾料理初哥。如果正使用上一代XXL的話，其實容量、食物效果都分別近乎一樣，所以升級誘因應該不大。但如果正使用細容量版本甚至雜廠出品，同時又想升級的話，推薦入手新版XXL，因為定價只比上一代貴HK$300。

事實上，近年愈來愈多不同設計的氣炸鍋登場。講外形當然首選日本Recolte RAO-1，外形四四方方，更有櫻桃紅、香檳白配色，女士必愛。氣炸最高可以達200度，最長時間60分鐘，唯一缺點是炸籃容量偏小。

而韓國Daewoo（大宇）K3設計更一反傳統，修長設計似足攪拌杯，發熱線、風扇改設於底座，而機身上方則有玻璃外罩。除了炸籃配件，更可換上烤盤，打開外罩變成烤肉爐，一機二用。

而台灣有售、美國品牌Copper Chef Miraculous chef氣炸烤箱，用上傳統焗爐開門設計。最大賣點是用法多多，機內特別設有轉軸裝置，加上附設圓桶籃或者烤肉軸，製作全雞、烤肉串都冇問題。鍋門玻璃可以拆出，發熱線外又加設防濺網，清洗相信更加容易。