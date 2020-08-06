【到底輸啲乜？】港姐言行唔檢點隨時冇冠軍

香港小姐講求美貌與智慧並重，言行當然相當重要。過往唔少佳麗喺選美期間，被揭行為不恰當，對賽果難免有所影響，就算係大熱門都隨時可能被叮走，所以話言行幾重要呢？

龐卓欣

龐卓欣2015年參選港姐，期間被爆喺外國讀書時喜愛夜蒲同飲酒，兩杯落肚就會表現熱情，男女埋身都來者不拒，仲有唔少攬腰、後抱同親熱相片流出，賽前大熱嘅她最終輸畀「十優港姐」麥明詩，只能奪得亞軍。

陳苑澄

2018年落選港姐陳苑澄，選美期間跟風潮玩「Kiki Challenge」，喺汽車行駛期間開車門落車，邊跳絲帶舞邊隨車而行，全程車門打開，相當危險，被斥嚴重缺乏安全意識同罔顧道路使用者安危，隨時觸犯法例，雖然之後佢喊晒道歉，但最後都係三甲不入。

蔡嘉欣

2019年落選港姐蔡嘉欣，參選期間一直被視為是大熱門，但由於佢被爆黑歷史多籬籬，好似曾與TVB奀星吳子沖拍拖，大腿又有紋身，又被指佢開嗰陣時裝店，以平貨當貴貨賣等，是非不斷惹嚟網民負評，最終未能進入三甲。

楊詠彤

2019年落選港姐楊詠彤（Katy），擁有1米78身高嘅佢喺參選期間，被指係拜金女，要男友幫手找卡數，又要收名牌禮物，榨乾男友嘅錢之後就分手，仲被指派綠帽畀前度添，但係佢就一一否認傳聞囉！