「帶貨女王」全智賢　美容代言威水史　　

擁有白滑美肌的韓國實力派演員全智賢繼《來自星星的你》、《藍色大海的傳說》等火熱佳作後把重心放回家庭，久未在螢光幕上露面。不過踏入2020年後卻火力全開，先是於《屍戰朝鮮》第2季最後一幕驚艷登場，後傳出接拍《屍戰朝鮮》編劇金恩熙執導新劇《智異山》。雖然劇集要2021年才上映，但已引起各界高度關注。不但Alexander McQUEEN請她出任代言人，在8月號韓國版《W》雜誌中演繹品牌2020秋冬服飾，展現力與美的強大氣場；就連美容品牌su:m37º也看中其魅力，邀其擔任品牌全球代言人。既然全智賢在美容界紅足咁多年，我們就帶大家重溫其代言妝品威水史，重新感受其驚人的帶貨能力！

經典代言

全智賢在2014年成為護膚品牌「肌研」亞洲區品牌代言人，當時的廣告相當深入人心，因為女神在廣告中展示了流利的廣東話，而且其剔透水潤膚質亦發揮了強大的宣傳作用，令產品創下理想銷售數字。

《星你》唇色

《來自星星的你》一劇掀起了千頌伊唇色熱潮和搶購潮。劇中最火的居家粉嫩嘟嘟唇經官方證實，是來自韓國品牌IOPE的44号色FOREVER PINK，偏玫紅色系非常顯白，而同品牌的18號復古正紅色亦有在劇中登場。另外，來自LANEIGE琉晶潤彩唇膏、Lolita Lempicka洛麗塔唇膏和FORENCOS浪漫流言唇膏的他大熱唇色，也曾於劇中出現。

《藍海》清透人魚妝

相比起《星你》人氣女星的設定，在《藍色大海的傳說》中全智賢化身美人魚，每次出場都像出水芙蓉，妝容清透淡雅。劇中全智賢用的大部分化妝品都是來自HERA，例如氧氣感底妝是由HERA臻潤氣墊粉底--遮瑕款塑造，水中唇妝則分別用上HERA Rough Holic 147號色及Sensual Lip Serum Glow 1號色唇膏，而當中的147號色更被稱為「人魚色」。

水潤的秘密

女神全智賢的水潤肌一直令人羨慕，出道多年依然如少女般，亮白透亮。而近日在芸芸護膚品牌中，她就看中了韓國自然發酵保養品牌su:m37º。這個品牌可說是有機發酵護膚概念的始祖，深受韓國女生喜愛。而全智賢成為其全球代言人後，更推出了全智賢珍藏版水漾補濕面膜，讓女生們有機會跟她一樣，肌膚時刻飲飽水。