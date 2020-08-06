本日日本：《悠長假期》5大女神　你記得邊位？

跟有一定煲日劇年資嘅朋友講經典神劇，於1996年4月喺日本富士台播放嘅《悠長假期》（Long Vacation）絕對係必睇之作，此劇除咗奠定木村拓哉嘅一代男神地位，不得不提仲有5位喺劇中出現嘅女神，當年佢哋嘅氣質美貌，依然長留日劇迷心中，趁呢期有電視台重播，大家絕對要趁機重溫佢哋嘅迷人風采！

樂當主婦 山口智子

作為《悠》劇第一女主角嘅山口智子，在未接拍《悠》劇時本身已經係大紅人，

早喺1988年便成為NHK晨間小說連續劇《小純的加油歌》嘅女主角，該劇平均收視率為38.6%、最高收視更高達44%，可見人氣超勁。之後山口嘅演藝事業一帆風順，於90年代初期已被封為收視女王。但佢於1995年跟人氣男演員唐澤壽明結婚後，便逐漸減少拍劇，希望專心當個家庭主婦，就算翌年《悠》劇紅透半邊天，亦無改變山口嘅諗法，除咗間唔中拍下廣告，演藝事業幾乎完全停頓，直至相隔16年後（2012年）才再度接拍日劇《Going My Home》。而跟木村呢個舊拍檔，要喺2018年嘅《BG~身邊警護人》先再次喺日劇中重聚。

大家閨秀 松隆子

於《悠》中飾演被木村暗戀嘅師妹，當然樣貌要「有番咁上下」先能夠服眾。而當時只得18歲嘅松隆子，便勝任如此難度高嘅角色。劇中松隆子留有長長秀髮，感覺親切有禮，流露出難得嘅大家閨秀氣質。事實上佢出身於歌舞伎世家，其父親及哥哥分別為著名歌舞伎演員松本白鸚（第二代）及松本幸四郎（第十代），而松隆子亦喺16歲初次踏足舞台，在歌舞伎座參演《人情噺文七元結》。不過最令日劇迷津津樂道嘅，莫過於松隆子之後兩度跟木村再結片緣，演出《戀愛世紀》及《律政英雄》，兩套喺日本收視均超過30%，可算係木村嘅最佳螢幕情侶。近年松隆子將重心放喺舞台劇，並唔多拍日劇，對上一套係上年暑假檔嘅《No Side Game》。

青春無敵 廣末涼子

要數《悠》劇女神，不得不提拍攝時只得15歲的廣末涼子。戲中廣末飾演跟木村學鋼琴嘅女生，個性帶有少少傲慢兼任性，雖然只於第2及3集出場，但一頭短髮加上可愛臉龐，確係令人印象難忘。而於95年出道的廣末，火速成為各大廣告商的寵兒，而電視劇集亦拍唔停，當中最巴閉的，莫過於1996年9月一口氣同步推出兩本寫真集《R》及《H》，賣點係冇性感泳衣（最暴露都係露條纖腰咋），純粹Sell廣末嘅青春無敵氣息，結果兩書合共賣出48萬本，足以證明廣末人氣有幾高！而多年來廣末依然活躍於日劇界，絕對係美貌與實力兼備嘅女演員代表。

迷人韻味 稻森泉

要講《悠》劇中最吸引男士目光嘅，莫過於劇中飾演小石川桃子嘅稻森泉，當中有一幕她以泳衣上陣，標青身材令人一見難忘。查實稻森早於1989年便作為模特兒出道，於1994年拍攝日劇《上を向いて歩こう! 》開始備受注目，《悠》劇後人氣再下一城，之後演藝事業亦相當順風順水，1997年拍攝了另一套神劇《Beach Boys》，於1998年跟藤原紀香主演嘅《Happy Mania》也叫人印象深刻。而多年來稻森依然Keep住參與日劇演出，相信就算新一代的日劇迷，也必然見識過佢嘅風采。

型格本色 Ryo

講到型格之選，於劇中飾演冰室留美子嘅Ryo，應該冇得輸。憑着高挑嘅出眾身材，Ryo早於15歲時便被星探發掘成為時裝模特兒，如果你係90年代嘅《non-no》讀者，應該亦睇過唔少Ryo嘅封面及時裝示範彩頁。而《悠》是Ryo首次參與嘅電視劇拍攝，戲內佢嘅服裝打扮及一雙長腿絕對有模特兒風範。多年來Ryo亦Keep住每年參與2至3齣嘅日劇拍攝，感覺依然有型。