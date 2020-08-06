木下優樹菜介入？ 巨乳女主播加藤綾子與NAOTO分手

36歲身兼日本男團EXILE成員兼組合三代目 J SOUL BROTHERS隊長的NAOTO，去年9月被爆同34歲有「巨乳女主播」之稱的美女主播加藤綾子熱戀，兩人相約瑞士婚前旅行，更到談婚論嫁階段。但想不到大半年多，兩人已分手，原因是男方偷嗒人妻。

加藤綾子受訪時曾表示想在35歲之前結婚，但今年4月23日35歲生日，婚訊毫無聲氣。據雜誌指她與NAOTO已分手，原因是戀愛觀不同，彼此出現鴻溝，加上新冠肺炎爆發彼此同外界隔離，兩人見面的機會大大減少，感情急速轉淡。不過雜誌發現真正原因，是前女星K介入，女方正是早前爆出一腳踏多船的木下優樹菜。

木下去年10月恐嚇珍珠奶茶店風波後，被爆背着諧星前夫藤本敏史多次偷食，疑背夫暗撻國腳乾貴士，結果12月離婚。木下於今年7月1日復工5天，突然宣布引退，有傳媒指她被事務所發現疑一腳踏多船，同時與已婚男歌手兼演員及30多歲男團成員大搞不倫戀，因此決定與她解約。有網友懷疑男團成員正是NAOTO，他與木下關係密切，曾與優樹菜一起演出節目，木下上月醜聞爆出後，NAOTO亦與女友加藤綾子分手，時間相當吻合。