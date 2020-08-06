網購滋潤湯水　強身抗疫

日日在家煮飯已花工夫，還要花幾個小時去煲老火湯，真係人都癲。想飲靚湯其實都好簡單，網上其實有很多燉湯專門店，無論是矜貴補身的花膠湯，還是清新的素湯等，都可直送上門，即熱即飲，以後想幾時飲番啖湯抗疫養生，都咁方便。

鮮甜花膠湯

女士們一邊返工，回家後還要做家務、煮飯，日日咁捱身心俱疲，人都老得快。主打滋補珍品養生食療的網店「花膠媽媽」最近推出4款以養身和提升免疫力為主題的湯水，用料極其矜貴，包括虎乳靈芝鱷魚肉川貝海底椰豬𦟌燉花膠筒湯、響螺柱貝象拔蚌豬𦟌燉花膠筒湯、響螺柱貝蟲草花燉三黃雞花膠筒湯和冬蟲夏草花旗參豬𦟌紅棗桂圓燉雞泡魚膠湯。女士辛苦完一整日，飲番碗補身最好不過。

7日無間斷抗疫

網店寶湖廚莊最近推出幾款以瓜果穀豆為主材料的全素湯水，包括南瓜核桃素湯、茶樹菇姬松茸羊肚菌素湯、紅菜頭姬松茸素湯和心內美牛蒡素湯。網店還因應近日情況，將部分素湯再加上杏汁白肺、獨子黑蒜螺片、胡椒豬肚、海底椰孢子蟲草花燉乳鴿和桃膠螺頭燉竹絲雞湯，推出7日抗疫保健湯包套裝，讓大家日日可以飲住補身。

靚湯配主食

主打湯品的網店「尚湯主義」除了每日供應如川貝海底椰燉雪梨、姬松茸響螺燉瘦肉、孢子蟲草花螺頭燉雞和羊肚菌圓肉燉疫肉湯等，還推介是日精選湯款，每個月又有王牌湯款等，讓大家慢慢揀。特別的是訂購靚湯時，可用優惠價加配1款主食，如韓式紫菜飯卷、金菇魚肚蒸淜雞配飯、港式咖喱薯仔煮牛肉配飯等，一次過解決一餐。