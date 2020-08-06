恐怖過老鼠！蕊蕊住曱甴屋　黃祥興與一米蛇擦身而過

近日多個街市鼠患猖獗，檔販仲形容老鼠「大隻過手掌」！一班藝人都曾經在屋企或拍攝場地，遇到一些「小動物」，好多都相當驚嚇，有「曱甴群組」、「巨無霸螞蟻」等，真係齋聽都毛管戙！

蕊蕊：「上一間屋搬入去嗰陣，其實都見到有曱甴仔，有時夜晚去廚房斟水，都會見到有一兩隻曱甴仔，但打極都唔死！去到後尾搬屋，要返去執嘢，可能冇貓捉曱甴，結果一打開門有十幾隻曱甴喺個廳，我驚到即刻閂門，落街買滅曱甴噴霧返去焗間屋，最後曱甴死晒。」

朱敏瀚表示：「最近去南生圍拍外景，一到夜晚就有好多好大隻嘅螞蟻出現，試過有次要瞓喺地下拍嘢，都不停畀蟻咬，咬嗰吓真係幾痛，好彩之後冇乜紅腫。」

黃祥興：「試過喺外景拍嘢，見到條一米長嘅蛇喺身邊經過，當時都嚇一嚇。不過，拍嘢都好難避免蛇蟲鼠蟻，惟有盡量離開啲草叢，如果揸到車，就可以喺車上面等。」

陳煒：「蛇蟲鼠蟻，我哋開外景經常都見好多小動物，早幾日拍行山景，我哋啲頭髮噴左髮膠，好多蜜蜂都會飛埋嚟，如果趕佢哋驚，仲會針我哋添，保持唔郁囉！至於老鼠、曱甴，之前喺果欄拍嘢都見好多，佢哋周圍走㗎，我哋咪離遠啲，唔好離開人群，唔惹佢哋，都唔會襲擊我哋嘅！」