港姐：點解冇拍過拖？郭柏妍自爆被四眼男辣「口」摧花

《2020香港小姐競選》「我和港姐有個約會」今晚的兩位佳麗分別是郭柏妍及謝恩靈，藝人嘉賓則是余德丞（Dickson）及胡鴻鈞。主持陸浩明指向來怕醜的郭柏妍一開始便臉紅，Dickson笑謂：「可能佢急尿咋！」又要求與對方齊齊做心心手勢，讓網友葡萄。

Dickson問郭柏妍為何未拍過拖，她自爆中四、五時曾被人拒絕過：「可能以前個樣好衰，比較肥又戴眼鏡。（個男仔外表係點？）佢都係戴眼鏡嘅，皮膚偏黑，我比佢高少少，佢坐我隔籬，成日會傾吓功課，又會打情罵俏，佢有問我好唔好一齊，嗰陣因為就嚟考公開試，我話遲啲先覆，隔咗唔夠一個禮拜，我話好，我哋一齊啦！佢話唔好喇，我有啲唔開心，因為佢講先㗎嘛！覺得佢係咪玩我呢！」

而曾經與麥明詩及蔡思貝傳過緋聞的Dickson，被陸浩明問到對郭柏妍的喜愛程度會否高過兩位緋聞女友？Dickson即謂：「嘩！點答呀，有把刀行住我呀！」意指蔡思貝緋聞男友胡鴻鈞都在。

Dickson問郭柏妍有沒有三點式泳衣，她謂：「有嘅，因為有次去沙灘我着一件頭，成個沙灘啲男仔都望住我，所以我唔想，（幼帶定粗帶？）幼帶嘅，（去沙灘都想吸引男士目光？）我係曬太陽，（接唔接受到一腳踏幾船？）我接受唔到，我好專注，（情願對方精神上出軌定肉體上出軌？）精神上出軌，因為肉體上出軌驚佢感染其他病。（唔鍾意男朋友講粗口定好邋遢？）我要乾淨嘅，我可以過濾啲粗口扮聽唔到。」