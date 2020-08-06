疾馳極限腕錶　Excalibur Aventador S

腕錶與跑車兩者表面上看似毫無關連，但其實只要細心一想就發現彼此對於時間概念同樣有無窮無盡的追求，設計師都希望將所有品牌最頂尖工藝結合成心血結晶（機芯/引擎），並投放到精心設計的有限空間之內（錶殼/車殼），將最完美、最極緻的創意之作向支持者呈現。所以你明白何解瑞士高級腕錶品牌ROGER DUBUIS及意大利超級跑車品牌Lamborghini經常會聯名合作，因為兩個品牌都擁有相同的創作理念，務求於複雜技術領域不停尋求突破，將頂尖機能推向極限。

由ROGER DUBUIS與Lamborghini Squadra Corse（林寶堅尼賽車部門）共同打造的Excalibur Aventador S腕錶，設計就徹底地將兩個品牌辨識度最高的元素包括：兩個傾斜45度角的游絲擺輪、錶盤「引擎室拉桿」、賽車風格的動力儲存顯示器及Alcantara面料（常用於超級跑車軚盤及內裝）製成的錶帶，並配搭上讓每位跑車迷都會感到熱血沸騰的黑紅配色，將林寶堅尼跑車於賽道上充滿侵略性的疾馳形象，完美演繹到這枚極限之作中。