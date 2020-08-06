攞影帝兼爭贏C位　孫耀威7人男團出道喪跳舞

藝人孫耀威（Eric）憑網絡電影《捉妖大仙2》在內地金網電影頒獎典禮，奪得「最佳男主角」，該片上線時高踞差不多一個月的點擊冠軍，更攞得人氣電影獎，Eric說：「雖然喺戲裏面有好多吊威吔、打戲好辛苦，但有獎攞係開心嘅，因為去年有好幾千部網絡電影，好多視頻平台都有，能夠得獎係好大鼓勵，要多謝同事工作人員，包括女主角任容萱，佢可以好配合令我好放鬆去演。」過去幾年他才開始接觸網絡電影，他還在學習中，未來他會繼續努力，拍更多好戲，希望向更大的銀幕更大的獎盃邁進。

當正自己小鮮肉咁跳

除了贏得影帝，Eric亦有份參加湖南衞視的《追逐夢想的哥哥》，參加這節目的「哥哥」還有昔日組合棒棒堂隊長敖犬、胡兵、聶遠等，全部都是30歲以上，勝出的七人可以組成新男團，他笑說：「好似韓男團喪跳舞。」結果他與敖犬、高瀚宇、袁成杰、曾毅、周藝軒及張遠成功組團「UP7」，他仲贏埋C位（即中間位），他笑說：「呢段時間我哋不停練舞，好似返番去初出道時喪跳，當自己好似小鮮肉咁跳，係好辛苦，但自己喺體能上進步咗，有啲嘢係要逼出嚟。」

UP7舞曲即將面世

早前他們7人飛到青海的沙漠、鹽湖拍攝，因為該處海拔三千幾米，大家都出現不夠氣情況，要帶住氧氣樽在身邊，不過影出來的相好靚，他笑說：「依家除咗係一個演員、歌手，我仲多咗個身份係男團UP7隊員，我哋第一首舞曲就快推出，希望帶畀粉絲一個唔同嘅孫耀威同我嘅音樂。」

年尾先返到香港見家人

Eric由5月上深圳隔離後工作，至今一直冇返香港，因為香港疫情反覆，兩地來回都要隔離，所以都冇辦法返港，他說：「我好掛住香港屋企啲貓貓同家人，依家都係工人姐姐同媽咪照顧住，佢每日會影相畀我哋睇，仲用視頻傾偈。」本來他預了兩星期空檔返港，但最終都不得要領，他笑說：「真係連底褲都冇，但冇辦法，香港隔離政策又嚴謹咗，之後我都要返湖南繼續工作，因為個節目未錄完，之後又有幾部戲接咗，應該最快都要年尾先返到香港，都好慘。」