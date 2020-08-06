做過私影妹！湯沛宜自爆畀人齋影腳趾大髀

藝人湯沛宜早前為方紹聰（奶仔）及盧峻峯網上節目《約女.Yama嗲》任嘉賓，今次挑戰的是行山熱點犀牛石，眾人邊行邊談天，身穿運動裝露出三吋事業線的湯沛宜，被奶仔問到有關私影的要求，曾任私影的湯沛宜說：「其實大部分都好有禮貌，唔會令我哋太過難堪，但當然都會有啲有另類癖好嘅，好似三個鐘頭都淨係影腳趾，影嘅時候會叫撐開啲腳趾咁。」奶仔忍不住說：「都幾變態。」湯沛宜續說：「都幾，但都只係影腳趾啫。」除此之外，她還指試過有些特殊愛好者會出高價邀約齋影大髀，每小時出到一、二千元。

談完私影話題，奶仔與盧峻峯就問湯沛宜有關感情問題，湯沛宜指自己不介意跟年紀較大的男士拍拖，對方就算是曾結過婚也沒問題，她謂：「因為經歷過婚姻失敗，可能會吸取到教訓，會有所改變，但絕對不能係已婚，我一定要坐正，唔會做第三者。」

當眾人去到犀牛石，當然要拍照留念，期間，湯沛宜更玩「亡命」健身，在位於高山上的犀牛石處做拉筋運動，奶仔在旁都不禁提醒「小心樂極生悲」，相當牙煙！除了驚險鏡頭，亦有搞笑場面，湯沛宜「求其」搵支燈柱都可以玩「鋼管舞」，倒豎葱一字碼，十分爆笑！