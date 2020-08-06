醉街「二世祖」　楊明遭食客侮辱鬧「垃圾」

近年事業愛情兩得意的楊明，也經歷過年少輕狂日子，當時因飲酒累事，結果換來一段長時間的低潮期，不被公司重用之餘，連於餐廳進食也被市民斥「垃圾」，令他相當難受。而與女友莊思明4年情相當穩定的他，已決定先舉行求婚派對，再到日本影婚紗相。

近年事業愛情兩得意的楊明，原來已經入行22年，由小角色躍升至一線小生，起步時尚算平步青雲，豈料卻一朝得志變得貪玩，期間一而再犯錯，更兩度因為飲酒出事，發生醉駕及刑毀事件，導致被無綫懲罰，因而陷入長達數年的低潮期，期間嘗盡人情冷暖甚至言語詆毀。

機會來的時候不懂珍惜，認為一切理所當然，到失去時才後悔，楊明憶述：「記得當年我連做配角都冇工開，後來間唔中有二世祖演吓，記得有兩、三年時間，做足全公司所有劇組嘅二世祖角色，可能得幾場戲，人工好少，有幾千蚊，唔夠生活要做兼職，試過同朋友夾份賣大閘蟹，都係打個和。頭幾年都仲未識反省，後來開始醒喇，會諗自己點解會咁樣？加上畀同事嘅鼓勵說話觸動到，所以開始積極番，但夾埋都浪費咗6年時間。」

沒有工開的日子，楊明與朋友聚會時，竟遭遇食客奚落，場面十分尷尬，他說：「最深刻畀人喺餐廳好大聲叫垃圾、茄喱啡，難受係佢喺我成班朋友面前講，好在自己性格比較開朗，好快冇事。」基於飲酒後連番闖禍，令楊明有所警惕，近年已減少飲酒，避免再出醜人前。

與莊思明感情穩定的他，早已視對方為結婚對象，笑指於自己的戀愛史中，這段感情最持久，但近年屢被追問婚事也感壓力，他表示現時已同居，結婚亦是計劃之內，更說：「我個人好傳統，所以一定要擺酒，但都要尊重女方，會喺馬來西亞擺酒，但一切都要等社會同疫情平靜，睇定啲先可以Book酒席。構思我已經有晒，一定要有個求婚派對，仲諗住去日本影婚紗相。」