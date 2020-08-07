東方日報C1：吳亦凡楊紫爆「陰陽劇本」爭做主

內地男星吳亦凡殺入劇界，處男下海夥拍「收視女王」楊紫合演電視劇，不過開拍以來三傳不和！先是有傳吳亦凡硬搶戲份，繼而爆出有「陰陽劇本」，楊紫淪為大配角；兩人海報排位同樣引起爭議，雙方各執一詞；楊紫拍攝期間不適進院卻被指耍大牌慘成炮灰，吳亦凡竟袖手旁觀，一於少理！

內地男星吳亦凡顏值高又有演技，近年憑電影及綜藝節目人氣急升，最近更殺入電視圈首次拍劇，擔任《青簪行》男主角，拍檔是被指有「旺夫體質」、27歲的內地女星楊紫。楊紫經常帶旺同劇男星，包括《親愛的，熱愛的》李現及《香蜜沉沉燼如霜》鄧倫。

女主角慘變配角

兩位頂級紅人合作，《青》劇去年宣布開拍已引起熱議。大會公布演員陣容時精心部署排位，新聞稿在吳亦凡及楊紫名字後明確註明「按姓氏拼音排序」，以免招來話柄。連劇集官方社交網亦只寫上「歡迎兩位同月同日生的演員加盟《青簪行》共啟征程」，再配以一張沒有名字的概念海報，化解排名危機。

有指官方一直未有明確公布排位，是因為楊紫與吳亦凡拿到的劇本並不相同，意味戲份各有差異，爆出「陰陽劇本」風波！《青》劇原著主打女角，但首次拍劇的吳亦凡對於戲份可謂志在必得，有指楊紫的戲份轉到他身上，慘遭搶戲。楊紫的粉絲團曾上載劇組通告，投訴劇本「缺頁」和「飛紙仔」，更有指劇組要分開A、B組拍攝，之後再作後期「加工」。楊紫早於今年7月已煞科，但據指吳亦凡的戲份卻相隔1個月才完成。有傳續集《天河興》更會由吳亦凡擔正，楊紫淪為大配角。

不和事件愈炒愈烈，楊紫曾發文直言「很多已經達成共識的問題又成為了問題」、「相信片方也會遵守契約精神，妥善處理好後續。」暗示劇組存在問題，但希望粉絲不要罷睇，惟網友持續令事件發酵，「#《青簪行》陰陽劇本」成為熱搜題目，已有逾6億網民點閱及討論。

訪問暗寸拍檔

劇組6月時公開造型海報，楊紫站在右邊，有人認為代表右尊左卑的格局，她是劇中受重視的一方，惟吳亦凡粉絲不認同，認定偶像站在海報中間位置凸顯其男主角地位，楊紫粉絲卻再指出她的名字較對方高出少許，正正凸顯她是靈魂人物，爭論沒完沒了。而兩位主角早前受訪時，吳亦凡着楊紫「你先吧」，楊紫即煞有介事說：「這個就我先了吧？」明顯「有骨」。另外，楊紫拍攝期間曾因身體不適而請假去醫院，卻被炒作成耍大牌導致劇組停拍，她受盡委屈，吳亦凡卻未曾為她發聲澄清。

兩位主角鬧不和，網上早前就流出一段疑是他們去餐廳打邊爐的短片，直至日前，他們亮相節目宣傳竟一反常態互笠高帽，吳亦凡揚言「我和楊紫關係非常好，已經結拜為兄妹了。」未知是否食餐飯就傾掂數！

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