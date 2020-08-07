惠康夥拍社聯、HandsOn合作捐出10萬張餐券

惠康與社聯、HandsOn合作，為有需要人士送上餐券，方便他們憑券到7-Eleven換領餐盒。（客戶提供））

【特約報道】為支援社會抗疫，繼早前捐出逾一萬份社區愛心包，以及為有需要社群安排優先購物服務，惠康將捐贈10萬張餐券予社會上有需要人士，與低收入家庭、失業人士及長者共渡「疫」境。

惠康希望透過作為社區超市的身份，與香港社會服務聯會及HandsOn HongKong(牽手‧香港)合作，於多個地區為有需要人士送上餐券，方便他們憑餐券到任何一間7-Eleven換領餐盒。期望令更多有需要人士能取得支援的同時，亦減省他們在街上長時間輪候，避免受感染風險。

新冠肺炎拖累香港經濟陷入困境，近月失業率攀升至6.2%，超越15年以來高位。各項防疫措施限制部分食物援助服務，令弱勢社群百上加斤。惠康表示，作為與香港共同成長品牌，公司一向積極推動企業社會責任，回饋社會。有見疫情對香港社會造成影響，部分弱勢社群收入大減，因此冀望捐贈餐券能為本地社群解決燃眉之急，幫助低收入家庭、失業人士等。

牛奶公司北亞區及集團便利店業務行政總裁朱秉志先生表示：「集團服務香港超過一個世紀，我們希望在這個困難時刻更多地回饋社會。我們致力於為服務本地社區，期望通過有效利用惠康及7-Eleven的資源和網絡，能夠盡力向最多有需要的人士提供援助。我們相信通過社會各界努力，將能克服今次挑戰。 」