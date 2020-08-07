預測：周末期間，廣泛及交通事故或會較頻。

白羊：人緣及桃花運較旺，出門可招艷福，單身朋友大可一試，但其他朋友宜多加自律。

金牛：情緒略為不穩，人氣稍遜，家人或較任性，家事或會較頻宜多予耐性，多表關懷。

雙子：精神稍遜，辭令及思考力略為不穩，但人緣及桃花運較佳，助維持人際關係穩定。

巨蟹：財運略為不穩，社交開支較大，需多加節約。求職、轉職及謀事等，宜多予耐性。

獅子：事業運略為不穩，求職、轉職及謀事等或會有點阻力，但思考力較佳，有助過度。

處女：鬥志雖好，但財運稍遜，開單、簽約及謀事等，需多予耐性，保持靈活有助成事。

天秤：社交運較佳，出門、出勤、公幹及海外項目等有助擴闊人脈，宜保持開朗開明。

天蠍：人氣及事業運略為不穩，若需求職、面試，多放鬆之餘，需加倍注意禮儀與衣着。

人馬：旅遊運較佳，出門、旅遊等利交朋結友，以及增進桃花，單身朋友大可一試運氣。

山羊：情緒及家庭運不穩，溝通問題或會較頻，已婚或同居朋友，處理家事宜多予耐性。

水瓶：辭令及思考力稍遜，戀愛運略為不穩，已婚朋友宜多予耐性，並注意脾氣及言辭。

雙魚：體能稍遜宜多休息。工作壓力較大，多注意溝通及文書等工序，進度將更平穩。