珍妮花嘉娜與富商結束2年情　跟畢利谷巴沙灘湊女

美國男星賓艾佛力（Ben Affleck）的48歲女星前妻珍妮花嘉娜（Jennifer Garner），被爆與高智能漢堡包連鎖餐廳CaliBurger的42歲總裁John Miller結束2年情，而知情者指他們其實在新冠肺炎疫情襲美之前已經分手：「佢哋喺洛杉磯被封鎖前已經分手。珍妮花同John都仲係朋友，所以未來係有機會重燃愛火，但呢一刻係完咗。」

今年1月時，John本來還傳出有意迎娶珍妮花。珍妮花與育有兩女一子的賓艾佛力於2018年10月正式離婚，同月與John拍拖。而John則於11月與小提琴家前妻Caroline Campbell正式離婚。

珍妮花回復單身後，被拍到與男星畢利谷巴（Bradley Cooper）於馬利布沙灘一起，湊住畢利與超模前女友伊蓮娜（Irina Shayk）所生的3歲女兒Lea De Seine。畢利紮起髮髻，上身赤裸晒肌，穿住橙色泳褲，珍妮花則戴上太陽眼鏡，以深藍色長袖衫與淺藍色裙子示人，包得密實。兩人看著Lea在他們旁邊，用玩具剷玩泥沙，神情似足一家人，非常親密。

知情者指珍妮花與畢利是多年好友，大時大節都會帶同另一半一起聚會，最近兩人都回復單身，未知友情會否轉化為更進一步的感情？