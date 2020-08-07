無負擔Chill開心即中獎 50部Switch等你中

維冷泡無糖茶舉辦的「無負擔Chill開心即中獎」，獎品豐富，其中包括全城熱搶的Nintendo Switch遊戲機。(客戶提供)

【營業資訊】面對新一波疫情，大家都要繼續留家抗疫。要做到無負擔Chill住抗疫，維冷泡無糖茶已為大家準備好「至Chill抗疫3寶」，其中更包括全城熱搶的Nintendo Switch遊戲機，名額共50名！

由即日起至9月1日，凡於指定零售點及網店 ^購買任何維他冷泡無糖茶產品 (以單一收據計算*)，將完整及清晰的收據相片、英文姓氏、聯絡電話、香港身份證首5位英文字母及數字，Whatsapp到5360 9887，即可參加「無負擔Chill開心即中獎」抽獎，有機會贏取以下豐富獎品！

1. Nintendo Switch 遊戲機（名額：50部）

2. JOOX 6個月 VIP 音樂服務（名額：500份）

3. Deliveroo HK$300 外賣美食現金券（名額：120份）

買得愈多，中獎機會仲會愈大！

立即行動，一邊無負擔飲維他泡無糖茶，一邊Chill住抽獎吧！

^指定零售點：指定零售點及網店：百佳、惠康、7-Eleven、Circle K、VanGO、華潤萬家、U購、大昌食品、佳寶食品、Apita、Aeon、UNY、一田、Ztore及HKTV Mall

*每張收據只可參加一次

推廣生意競賽牌照號碼：53460

活動條款及細則請參閱： www.VNSTchill.com