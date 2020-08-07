無負擔Chill開心即中獎 50部Switch等你中
2020年08月07日 09:45
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維冷泡無糖茶舉辦的「無負擔Chill開心即中獎」，獎品豐富，其中包括全城熱搶的Nintendo Switch遊戲機。(客戶提供)
【營業資訊】面對新一波疫情，大家都要繼續留家抗疫。要做到無負擔Chill住抗疫，維冷泡無糖茶已為大家準備好「至Chill抗疫3寶」，其中更包括全城熱搶的Nintendo Switch遊戲機，名額共50名！
由即日起至9月1日，凡於指定零售點及網店 ^購買任何維他冷泡無糖茶產品 (以單一收據計算*)，將完整及清晰的收據相片、英文姓氏、聯絡電話、香港身份證首5位英文字母及數字，Whatsapp到5360 9887，即可參加「無負擔Chill開心即中獎」抽獎，有機會贏取以下豐富獎品！
1. Nintendo Switch 遊戲機（名額：50部）
2. JOOX 6個月 VIP 音樂服務（名額：500份）
3. Deliveroo HK$300 外賣美食現金券（名額：120份）
買得愈多，中獎機會仲會愈大！
立即行動，一邊無負擔飲維他泡無糖茶，一邊Chill住抽獎吧！
^指定零售點：指定零售點及網店：百佳、惠康、7-Eleven、Circle K、VanGO、華潤萬家、U購、大昌食品、佳寶食品、Apita、Aeon、UNY、一田、Ztore及HKTV Mall
*每張收據只可參加一次
推廣生意競賽牌照號碼：53460
活動條款及細則請參閱： www.VNSTchill.com