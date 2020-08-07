【健樂事】立秋養生　3大飲食提案

8月7日是「立秋」，這是代表天氣開始由熱轉涼的節氣，但由於香港位處亞熱帶，日間的天氣仍然炎熱，盛夏的餘熱未消，故有「秋老虎」之稱。不過，「立秋」意味着秋天將至，天氣還是會逐漸轉涼，空氣中的水分會慢慢下降而變得乾燥，肺易被燥所傷，可導致口乾、舌燥、咳嗽等徵狀，所以市民應在解暑和滋潤之間取得平衡，避免出現「秋燥症」。為健康着想，大家不妨參考以下3大飲食貼士，防患於未然。

1.調理脾臟

中醫有「長夏健脾胃」之說，所謂「長夏」，包括「立秋」、「處暑」等節氣，這段時間是健脾黃金期，而脾臟特性是喜燥而惡濕，一旦受損，導致脾氣不能正常運化，繼而出現食欲不振、口淡無味、大便稀溏等徵狀。另外，五行學說講求互相形剋，在「土生金」的相生關係下，脾屬土，養好脾臟，對肺部也有幫助，因此不妨多吃蓮子、薏米、北芪、紅棗、燕麥等健脾食物。當脾胃調理好，秋冬進補時就不會虛不受補。

2.生津潤肺

秋天是燥邪旺盛的季節，易傷津液，可引致喉嚨乾涸、口唇乾裂、皮膚乾燥痕癢等毛病，因此飲食應以滋陰潤肺為宜。中醫五行學說中，秋屬金，與肺相應，五色學理論指白色和肺相應，故多吃點白色食物，如百合、銀耳、淮山、蓮藕、無花果、南北杏等，能潤肺生津。另外，梨是預防秋燥的常用食材，當中又以鴨梨的功效最理想，具清心潤肺、止咳消痰、清喉降火、除煩解渴等功效。

3.戒掉凍飲

「立秋」的暑氣未消，外出活動，不少人為解暑氣都會喝凍飲，但站在中醫角度，不建議喝凍飲，最好以西瓜取代，就算真的要飲，極其量只可在中午時段，因為這段時間屬陽中之陽。同樣地，生冷及寒涼之物也要遠離，並盡量少吃煎、炸、肥膩、辛味的食物，否則可能出現皮膚繃緊、大便乾結等徵狀。