搜羅全港高質外賣：連鎖店篇

想食物保持新鮮熱辣，大家都會揀近自己工作或屋企鄰近的地區買外賣，唔想諗唔想煩首推選擇大型連鎖店的出品，無論中菜、燒肉、快餐或小菜均有得揀，而且總有一間喺左近，唔使左搵右搵。

素食健康餐

Green Common於星期一至五推出方便快捷的「抗疫快取套餐」，6間分店分別供應新豬肉粒飯跟黑椒汁、日式咖喱飯配植物牛肉粒、沙嗲韓國植物牛炒米粉及意式茄汁新豬肉丸意粉4款主食，套餐還配蘆薈水1支，大家也可加錢升級指定果汁，健康又有營養。

買爐送燒肉

現時於牛角或牛角Buffet分店選購迷你版光波燒烤爐，即附送價值過千元的2客指定燒肉套餐2人前，套餐包括有麻香椰菜、牛肋肉、豚肉、牛角飯等。而燒烤爐夠晒的骰，唔阻地方，最啱小家庭或二人世界。

半價食Pizza

喜歡食手工薄餅或意式食品的就要留意，以手工薄餅馳名的PizzaExpress由即日至8月12日推出指定精選薄餅半價的外賣自取優惠，首輪半價就有帕爾馬薄餅及白汁新豬肉薄餅；訂購其他單點菜式則有85折優惠。會員的話，惠顧單點菜式滿指定價金額更可享7折優惠。

奄仔蟹套餐75折

鴻星中菜由即日開始，推出全日外賣自取優惠，無論是卡通點心、燉湯和小菜都可選擇，近日餐廳正推出75折「時令紅蟳蟹宴」，內裏包含了岩鹽焗紅蟳蟹、蠔皇原隻鮑魚腸粉等高級菜式，用指定信用卡有75折，沒有指定信用卡享8折優惠。另外，如得獎菜酒釀脆皮鴨、肥美的阿拉斯加蟹等都有得食，指定信用卡有7折，沒有指定信用卡也可享75折優惠。

親民小菜

鴻福堂最近新出「自家小菜系列」，率先推出的小菜就有柱侯蘿蔔燜牛腩及泰式青咖喱雞。另外，店方亦推出健康自家小菜套餐，大家可用折扣價選擇1款自家小菜配1盒米飯，或配米飯和1包保健自家湯，套餐價的折扣最低可至65折，相當抵！