3招極速救殘樣　視像會議繼續靚

疫情嚴峻，不少公司都讓員工在家工作。既然是Work From Home，自然就不會化妝，但遇上公司要開視像會議總不能素顏示人吧？尤其是對儀容有極高要求的絲打，就更不想讓臉上的黑眼圈、痘痘和「冇眉娘」殘爆形象暴露於人前。不如熟讀以下的快速妝容技巧，好讓同事隔住個Mon，都看到你神采飛揚的一面。

第1招：善用有眉掃的眉膏

妝容重點之一就是眉毛，只要畫了眉樣子馬上精神百倍。但既然要快速，慢慢用眉筆勾勒眉形再上色太花時間了。這個時候一於出動備有眉掃的眉膏，順着眉毛掃一掃，填滿眉色就好足夠。美眉專家benefit的Gimme Brow+豐眉膏升級版聲稱可以10秒完成簡易眉妝，內含超微細纖維，能黏附於皮膚及毛髮上。先用特製的細小錐形刷頭尖端沿着眼眉，勾勒出眉峰和眉尾等較幼細的部位，再將它擦於中間眉峰處填補眉毛空間即可完成，非常簡單。

第2招：3個步驟完成無瑕底妝

第1步－使用妝前乳或妝前隔離霜：無論多想節省時間都不能欠缺這一步，因為這是對皮膚的一個重要保護。揀選具修飾毛孔及調色功效的妝前乳，更可作粉底使用。

第2步－局部遮瑕：想打造簡單清透的妝容可以省卻粉底這一步，用遮瑕產品把明顯的瑕疵（如黑眼圈、痘印）遮掉即可。

第3步－定妝粉定妝：選用可修飾毛孔和提亮膚色的定妝粉，可打造自然無瑕，又略帶霧面的高級妝感，同時能避免在鏡頭下顯得油光滿面。

第3招：多用途化妝品慳時間

快速妝容的重點在於操作時間，如果一件化妝品可以同時達到兩種功效，就可以節省搭配及塗抹的時間。

唇妝：唇色能增加氣色，只要使用兼具潤唇功效的唇膏，就可同時為雙唇注入水潤感及自然色彩。

眼妝：坊間有不少品牌推出一筆兩用的眼影筆（眼影+眼線雙重用途），既方便易用，又能輕鬆化出自然眼妝。

面部輪廓：同樣道理，坊間有不少蜜粉一盒具備兩種功效。例如laura mercier就為蜜粉搭配了兩種不同工具以營造不同妝效。當中的天鵝絨粉撲沾取蜜粉後，配合按壓及滾動手法全臉定妝，可塑造16小時貼服的輕薄無瑕底妝。而曲線亮采蜜粉掃沾取蜜粉後，先由臉部中央開始全面掃上蜜粉定妝，再於額頭、眉骨、顴骨、蘋果肌、鼻樑和唇峰位置重點疊掃蜜粉，可打造出零死角的立體輪廓。若你對立體感有更高的要求，亦可選擇高光+陰影或高光+胭脂的方法，化出精緻分明輪廓。